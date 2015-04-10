بالصور.. ارتفاع ضحايا اصطدام أتوبيس رياضيين بشاحنة فى المغرب إلى 33 قتيلا

قتل 33 شخصا أغلبهم أطفال رياضيون، وجرح سبعة آخرون، صباح اليوم الجمعة، فى حادث تصادم بين حافلة وشاحنة قرب طانطان فى جنوب المغرب، وفق ما أعلنت السلطات ووسائل الاعلام المحلية.



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آثار الحادث الأليم وبقايا الاتوبيس بعد التصادم

ووقعت الحادثة فى وقت مبكر من يوم الجمعة فى قرية الشبيكات وتعد من أسوأ حوادث السير التى عرفها المغرب مؤخرا نظرا للحصيلة الثقيلة، وفى آخر حصيلة قدمتها السلطات المحلية لقى 33 شخصا مصرعهم فى حادثة سير فى محافظة طانطان بعد اصطدام حافلة بشاحنة كبيرة.

وكانت الحصيلة ظهر الجمعة 31 قتيلا، لكنها ارتفعت إلى 33 بعد أن فارق الحياة مصابان اثنان بإصابات خطيرة من بين تسعة تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.



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قوات الحماية المدنية المغربية تنتشر موقع الحادث

وفى اتصال مع وكالة "فرانس برس" قال مسئول فى المندوبية الجهوية لوزارة الشبيبة والرياضة فى مدينة طانطان القريبة من قرية الشبيكات، أن أغلب الذين قضوا فى الحادث أطفال رياضيون تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة.

وكان هؤلاء الأطفال عائدين من مدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط، حيث كانوا يشاركون فى دورة الألعاب الرياضية المدرسية التى نظمتها وزارة الرياضة، ومتجهين على متن الحافلة الى العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.



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جثث الضحايا

وإضافة إلى الأطفال لقى بطل مغربى قديم فى العدو مصرعه ويدعى حسن اسنكار وعمره 43 سنة، وبحسب وسائل إعلامية محلية عدة، فإن الحافلة التى اشتعلت بعد الحادثة كانت تقل فتيانا رياضيين ومدربهم اثناء عودتهم من مباراة فى شمال البلاد، وتحدث موقعان الكترونيان للانباء "كود" و"المجلة 24" عن حصيلة غير رسمية بلغت 40 قتيلا من اصل خمسين راكبا.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث رسميا فيما أظهرت أولى الصور نيرانا كثيفة لحافلة تحترق بالكامل وقد اصطدمت بشكل أمامى بشاحنة، حسب ما ظهر فى فيديوهات نشرها هواة على اليوتيوب.



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جانب من الحادث

- مقتل 31 شخصا وإصابة 9 آخرين فى حادث حافلة بالمغرب