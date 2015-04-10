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محافظ أسوان يفاجئ محطات الوقود للاطمئنان توافر البنزين والسولار

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محافظ أسوان يفاجئ محطات الوقود للاطمئنان توافر البنزين والسولار محافظ أسوان يفاجئ محطات الوقود للاطمئنان توافر البنزين والسولار
قام اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى بجولة مفاجئة للعديد من محطات الخدمات البترولية بمدينة أسوان للاطمئنان على توافر كميات البنزين والسولار بالشكل المطلوب للمترددين عليها من أصحاب المركبات والسيارات.

وأكد حسام العربى مدير عام بأسوان، أن محافظ أسوان قام بإجراء اتصالات مكثفة مع مسئولى وزارة البترول للعمل على تعزيز حصة المحافظة من بنزين 80، و92، بجانب تأمين احتياجات المحافظة من السولار بشكل يومى ومتواصل، موضحاً أن ذلك يأتى نظراً لزيادة الطلب على الوقود، وخاصة خلال هذه الأيام التى تشهد فترة الاحتفالات والأعياد.

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مصر 365

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