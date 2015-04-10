بالصور.. دق خوازيق كوبرى 54 غرب النوبارية لربط الميناء بالطريق الدولى

فى إطار الاهتمام بإنشاء الطرق والكبارى تابع قسم ثالث طرق وإدارة المتابعة الميدانية بحى غرب الإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد متولى، الأعمال التمهيدية لبدء إنشاء الخوازيق الخاصة بكوبرى 54 غرب النوبارية، والذى سيربط بين الطريق الدولى وحتى باب 54 جمرك ميناء الإسكندرية، وذلك بعد أن تم عمل سندات لأعمدة الكوبرى.

كما تابع الحى إصلاح ماسورة مياه أمام مدرسة كبس القطن بشارع العلويبن بالقبارى وشفط المياه من طريق القبارى السريع الناتجة عن كر الماسورة بالمشتل المهجور المجاور لـ"المرور".



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دق خوازيق كوبرى 54 غرب الإسكندرية



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الكوبرى يصل بين ميناء الإسكندرية والطريق الدولى



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أثناء الأعمال التمهدية لإنشاء الكوبرى