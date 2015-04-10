الأرصاد: الطقس غدًا ربيعي مائل للبرودة على شمال البلاد حتى مصر الوسطى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت طقس ربيعي مائل للبرودة على شمال البلاد حتى مصر الوسطى معتدل على أقصى جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

> الإسكندرية 13 17

> مطروح 11 18

> بورسعيد 12 18

> دمياط 13 17

> بلطيم 13 17

> الإسماعيلية 11 19

> السويس 12 21

> العريش 11 18

> نخل 8 19

> طابا 11 20

> الطور 14 20

> مرسى علم 14 24

> الغردقة 15 22

> شرم الشيخ 17 27

> رفح 12 18

> كاترين 5 13

> سيوة 9 22

> المنيا 8 20

> الفيوم 10 19

> رأس سدر 12 20

> أبو سمبل 16 26

> وسط الدلتا 11 18

> أسيوط 14 20

> سوهاج 10 21

> الأقصر 10 23

> أسوان 12 26

> شلاتين 17 28

> حلايب 19 24

> الوادي الجديد 12 21

> قنا 13 22

> نويبع 15 27

> السلوم 11 19