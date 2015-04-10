مفتي السعودية يطالب بالتجنيد الإجباري للشباب

دعا مفتي عام السعودية، ورئيس هيئة كِبار علمائها، الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، إلى التجنيد الإجباري للشباب في بلاده، وذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وسط العاصمة الرياض.

وقال المفتي خلال الخطبة: “لابد أن نعد شبابنا ونهيئهم؛ فالتجنيد الإجباري، إذا وفقت الأمة له، سيساهم في إعداد الشباب لأداء المهام، وهو أمر مهم لابد للأمة منه لتكون مستعدة”.

وأردف: “هذه الخطوة مهمة لشبابنا في دينهم ولحماية أوطانهم، وحتى نكون على استعداد دائم لمواجهة الأعداء”.

وأضاف: “لابد من استعداد دائم ومتواصل في إعداد القوة وتدريب الأبناء، وهذا مطلوب منا لحماية البلاد، ولابد من صبر وتمرين وجهاد؛ فالاستعداد عند الأزمات يفيد وقتيا، لكن لابد من استعداد دائم وتأهيل لأبنائنا وتدريب لهم على كل المهمات”.

وعاود التأكيد أكثر من مرة على ضرورة التجنيد الإجباري، وقال في هذا السياق: “لابد من أن ندرب شبابنا وأن نجندهم تجنيدا إجباريا ليكونوا عدة لنا عند النوازل، ولنجعلهم درعا لنا أمام كل عدو”.

الأناضول