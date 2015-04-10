إلغاء حفل إيهاب توفيق بأسيوط بسبب صعوبة تأمينه

صرح مصدر أمني بمديرية أمن اسيوط، في تصريحات صحفية، أن مديرية الأمن بأسيوط لم تقم بإلغاء حفل ايهاب توفيق، والذي كان من المفترض إقامته بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط وأعياد شم النسيم.

وأكد المصدر، أن المديرية رفضت فقط إقامة الحفل بنادي الواي الموجود بمنطقة النميس وطلبت نقله إلي مكان أخر حتي يسهل تأمينه.

وأضاف المصدر، أن ضيق النادي ووجوده وسط شارع، يجعل هناك صعوبة شديدة في تأمين تلك المنطقة ومن ثم كان لابد إلغاء إقامة الحفل، مؤكدًا الاستعداد التام لتأمين الحفل اذا ما تمت إقامته في أي مكان اخر وفي منطقة أوسع .