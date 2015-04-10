السويدي: قرار وقف استيراد «فوانيس رمضان» يحافظ على التراث المصري

قال رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، إن قرار وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور ، بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج، يعمل على تشجيع عملية التنمية المحلية والصناعة الوطنية ويحافظ على التراث المصري.

وأوضح السويدي، أن هذا القرار من القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة وتم انتظاره منذ فترة طويلة ، مشيدا باتخاذ هذا القرار الحاسم وتوقيت ظهوره.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن القرار سيعمل على النهوض بالأشغال اليدوية والتي تتميز بها القرى المصرية، ويقوم بتوفير العديد من فرص العمل وتشغيل العمالة سواء للشباب وللمراة، كما أنه سيفتح أسواق الصناعة المحلية ، والتي أغلقت خلال الفترة الماضية نظرا لاستيراد تلك المنتجات.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرارا برقم 232 لسنة 2015 بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج ، ورفض دخول أي شحنات منها اعتبارا من 5 أبريل الجاري، وذلك لتوفير العملة الصعبة من جانب، وتشجيع الصناعة المحلية من جانب آخر.

ا ش ا