القبض على شخصين عقب مطاردة وتبادل نيران لاتجارهما بالسلاح فى أسيوط

ألقت قوات الأمن القبض على شخصين بعد مطاردتهما لاتجارهما فى السلاح بأسيوط.

وأثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة نقطة شرطة النخيلة التابعة بمركز شرطة أبوتيج للمركز تلاحظ للقوة توقف مركبة توك توك بالطريق الخلفى المهجور خلف محطة السكة الحديد بذات الناحية، وبجوارها شخصين فى حالة تثير الشك والريبة.

وحال اقتراب القوات منهما قام أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح نارى كان بحوزته صوب القوات، ليتمكنا من الفرار، مما دعا القوات لمبادلته إطلاق الأعيرة النارية، إلا أنه تمكن من الفرار داخل الزراعات، وفرّ الشخص الآخر بمركبة التوك توك، فقامت القوات باللحاق به ومطاردته حتى تمكنت من ضبطه، وتبين أنه يدعى محروس . ع . إ 40 سنة عامل، مقيم بالكوم الأحمر دائرة المركز، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ 5915 جنيها، وذلك عقب انقلاب التوك توك نظراً للسرعة الزائدة على طريق النخيلة - أبوتيج الخلفى، واصطدامه بالطفل محمود . ع . ش - 9 سنوات مقيم ببندر أبوتيج وإصابته باشتباه نزيف بالبطن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله للمستشفى لتلقى العلاج .

وبمواجهته قرر حيازته للمبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع السلاح المستخدم فى الواقعة للمتهم الهارب، وأرشد عن المتهم الثانى الهارب ويدعى "أحمد ر.أ" 25 سنة حاصل على دبلوم، مقيم بالنخيلة بدائرة المركز، وبالكشف جنائيا عن المتهم الأول تبين سابقة اتهامه فى 3 قضايا هتك عرض، سرقة، وسلاح أبيض.

وفى وقت لاحق تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم الثانى الهارب وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وهو عبارة عن طبنجة عيار 9 مم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بشراء السلاح المضبوط من الأول بقصد الدفاع، وبالكشف عنه جنائيا تبين سابقة اتهامه فى قضيتى ضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.