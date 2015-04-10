قشر البرتقال بماء الورد للتخلص من اسمرار الأماكن الحساسة

أسباب الإصابة بغمقان اللون فى الأماكن الحساسة:

- البرتقال الذى له نفس خصائص الليمون فى تبيض البشرة:

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يعانى الكثيرون من اسمرار وغمقان فى الأماكن الحساسة فى الجسم، وخاصة السيدات ووهو ما يتسبب فى الشعور بالضيق والحرج.>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية، أن السبب وراء غمقان اللون فى الأماكن الحساسة، يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها عدم ارتداء الملابس القطنية وخاصة فى الجو الساخن، الذى يؤدى إلى العرق فيحدث احتكاك فى الجلد يتسبب فى هذا اللون الغامق.>وصفة قشر البرتقال بماء الورد والحليب للتخلص من غمقان لون الأماكن الحساسة:> وتقدم استشارى الأمراض الجلدية، وصفة طبيعية تساعد على تبيض هذه الأماكن الحساسة، وهى قشر>1- يجب أن تجفف قشور البرتقال، ثم يتم طحنها حتى تصبح "كالبودرة".>2- نخلط بودرة قشر البرتقال مع ماء الورد والحليب حتى يصبحان عجينة.>3- يتم وضع هذه العجينة على الأماكن الحساسة غامقة اللون، تركها لمدة 30 دقيقة، ويتم غسل هذه الأماكن بالماء البارد.>4- يمكن الرجوع للون الطبيعى للجلد خلال شهر من تجربه هذه الوصفة.

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