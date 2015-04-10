الخدمات البيطرية تستقبل 18 ألف رأس ماشية وطرحها بالأسواق منتصف أبريل

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استعدت لاستقبال 9 آلاف رأس من الأبقار قادمة من دولة أورجواى، تصل عبر ميناء الإسكندرية منتصف الشهر الجارى، وهى الدفعة الأخيرة، ضمن صفقة الحيوانات التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة هدية لمصر بإجمالى 100 ألف رأس ماشية واردة من دولتى البرازيل وأورجواى، بالإضافة إلى وصول 9 آلاف رأس عجل على نفس المركب لصالح إحدى الشركات المستوردة الخاصة للذبيح الفورى تطرح بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن شحنة الأبقار الأخيرة هدية الإمارات لمصر يتم طرح جزء منها فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، والباقى للتربية فى إطار تحسين السلالات المصرية من الماشية، لزيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء بالإضافة إلى زيادة إنتاج الألبان، مشيرا إلى أن جميع الشحنات المستوردة تخضع لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية البيطرية المصرية.

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