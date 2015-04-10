مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط المتهم بمعاشرة ابنته والإنجاب منها مرتين

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس مباحث المركز والنقيب محمد فؤاد معاون المباحث ، اليوم الجمعة، من ضبط الأب المتهم بالاعتداء على ابنته جنسيا والإنجاب منها مرتين والتخلص من الجنين فى المرة الأولى بمساعدة شقيقه وإجهاضها فى الحمل الثانى،

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من “د ن ا” 21 سنة ومقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح ,تتهم فيها والدها ” ن ال ” 45 سنة مبيض محارة بمعاشرتها جنسيا والإنجاب منها،وتتهم شقيقين والدها بتهديدها بالقتل .

وتحرر المحضر 2876 إدارى منيا القمح، وتم إخطار نيابة منيا القمح ،برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وتبين من أقوال الفتاة فى محضر الشرطة ،أن والدها يقوم بمعاشرتها منذ 10 سنوات، وأنها انجبت منه طفلا منذ 5 سنوات وأخذه عم الفتاة بعد ولادته مباشرة، وتخلص منه حيا بإلقائه فى النهر بقرية تابعة لمركز الزقازيق، دون أن تعلم الجنين ذكر أو أنثى، ولم تعلم مكانه حتى الآن، وأن كان حيا أو ميتا، ولم يتركها بعد تلك الواقعة ،بل ظل يتعدى عليها .

واتهمت أشقاء والدها بتهديديها بالقتل طوال الفترة الماضية فى حالة أن أفصحت عن الأمر . ومنذ عدة أشهر حملت الفتاة مرة ثانية من أبيها وقام أبيها بإحضار حبوب لها من خلال طبيبة لاجهاضها وتم اجهاض الجنين.

وتبين أن والدة الفتاة على خلاف مع زوجها منذ فترة قريبة وتقيم مع شقيقها بنفس البلد ،وأن الفتاة تقيم مع والدها وأشقاءها الثلاثة الذكور بمنزل أبيها بذات القرية،وان الفتاة لم تخطر أمها ولا أشقاءها الثلاثة بما حدث لها مع أبيها.

وقام ضباط مباحث منيا القمح بضبط 2 من أشقاء والدها ،فيما لاذا والداها بالفرار من المنزل، وبعرض الفتاة على النيابة العامة أقرت أمام مال جمال صابر وكيل أول النيابة ،أقرت أن والدها يتعدى عليها منذ كان عمرها 10 سنوات، وحملت منه سفاحا وهى عمرها 15 عام .

وقررت نيابة منيا القمح، برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الفتاة ،أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتسترها على أبيها طوال فترة تعديه عليها جنسيا، خاصة بعد بلوغها السن القانونى ومشاركته لها فى اجهاض الجنين، وعرضها على الطب الشرعي.وصرف عميها مؤقتا وتحريات المباحث حول الواقعة.