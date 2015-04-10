وزير الداخلية يقرر وقف إجازات الضباط بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد

قال مصدر أمني، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، قرر وقف اجازات الضباط بالوزارة ، تزامنًا مع بدء احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، يوم السبت المقبل.

وأضاف المصدر ، إنه تم وضع خطة أمنية محكمة خاصة بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والمطرانيات والكنائس المصرية الإنجيلية والكاثوليكية.

وأوضح المصدر، أنه تم تفعيل كاميرات المراقبة المثبتة على أبواب الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومراقبتها على مدار 24 ساعة، وكذلك البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن، كما سيتم الدفع بقوات أمنية احتياطية لتأمين الكاتدرائية من الداخل والخارج.