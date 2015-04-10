رئيس البرلمان الأوروبى: تركيا تتجه للاستبداد..و"العدالة والتنمية" لن يحكم بمفرده

قال رئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز، إن تركيا تسير نحو الاستبداد وإن هذا الوضع بالنسبة للدولة التى يرغبون فى النظر إليها على أنها "ضامنة للأمن فى منطقة الشرق الأوسط يبعث على القلق.

ونقل الموقع الإليكترونى لصحيفة "زمان" التركية اليوم الجمعة - عن شولتز خلال لقاءه بكمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، أثناء زيارته للبلاد خلال اليومين الماضيين - قوله إن البرلمان الأوروبى يشعر للمرة الأولى منذ الانتخابات الثلاثة التى فاز فيها حزب العدالة والتنمية بالأغلبية فى البرلمان أن الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها فى السابع من يونيو المقبل ستشهد ائتلافا من الأحزاب ولن يتولى حزب واحد الحكم فى البلاد بمفرده، فى ضوء ما أوضحته استطلاعات الرأى العام.

وأوضح السياسى الألمانى البارز أنهم رأوا قبل انتخابات عامى 2007 و2011 أن حزب العدالة والتنمية سيكون حزبا حاكما بمفرده، إلا أن توقعاتهم هذه المرة هى أن الانتخابات المقبلة ستتمخض عن حكومة ائتلافية، مشيرا إلى أنه توصل إلى هذه النتيحة طبقا لاستطلاعات الرأى العام التى أجرتها جهات دولية.