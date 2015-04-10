سامح عاشور: 6 ملايين زيادة بمعاشات أسر المحامين أول يونيو المقبل

قال سامح عاشور النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن زيادة المعاشات القديمة من أصعب المشكلات فى نقابة المحامين، وإن نظام المعاشات فى النقابة لا يرتبط بمعاشات الدولة، وهناك تفاوت فى الأرقام الخاصة بالمعاشات.

وأضاف "عاشور" خلال حفل "يوم اليتيم" الذى نظمته نقابة المحامين اليوم الجمعة، بحديقة الطفل بمدينة نصر، أنه رغم زيادة المعاشات من قبل الجمعية العمومية، وجدوا أن هناك تعادلا بين ما تم زيادته من أعباء بزيادة الرسوم، وبين ما يصرف على المعاشات.

وأوضح أن هناك قرارا من مجلس النقابة بتخصيص نحو 6 ملايين جنيه لزيادة المعاشات بواقع 15 % لأسر المحامين بالمعاشات الذين يعولون أبناء تحت سن 21 سنة، وسيطبق القرار ابتداءً من يونيو القادم.

وقام نقيب المحامين والحاضرون بالاحتفالية وعلى رأسهم الكابتن مدحت شلبى، والكابتن محمد فاروق، نجم النادى الأهلى السابق، وخالد أبو كريشة وسيد عبد الغنى وأبو بكر ضوة والدكتور إبراهيم إلياس، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ويحيى التونى وكيل النقابة، بتكريم أسر المحامين المتوفين وأيتام المحامين.

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