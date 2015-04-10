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دار "كارتييه" تطلق مجموعة "أموليت دو كارتييه" الجديدة

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دار "كارتييه" تطلق مجموعة "أموليت دو كارتييه" الجديدة دار "كارتييه" تطلق مجموعة "أموليت دو كارتييه" الجديدة

الخميس 09-04-2015 17:15

منذ فجر الأزمان، عكست الجواهر الثمينة القيم والمعاني التي منحها إياها البشر. "أموليت دو كارتييه" Amulette de Cartier من دار "كارتييه" Cartier مجوهرات مبتكرة تحمل في قلبها قوة عاطفية كبيرة. مثل التميمة، والتعويذة الجالبة للحظ، تلك القطعة الغامضة التي تمكن الأذن من معرفة أمنية شخصية، ورسالة سرية. مجموعة "أموليت دو كارتييه" Amulette de Cartier تتألف من أحجار كريمة طبيعية، لكل منها تفرده وتميزه واختلافه. يحمل كل حجر أمنية بالتحقق. حيث أن حجرالأوبال للسعادة، وحجر اللابيس لازولي للسكينة ، وحجر المالاكيت للحظ الطيب ، بينما حجر الكارنيليان للحيوية، وحجر الكريزوبريس للإنجاز، أما عرق اللؤلؤ فهو للمثالية، والأونيكس للشجاعة.
حجارة تتجلى روعتها بكل أبهة وفخامة في قطع مجوهرات مكرسة لها وحدها. ضمن أطر من الذهب، تبدو مزايا هذه الحجارة متألقة ضمن الأمنيات التي تمثلها. أطلق العنان لأمنيتك...

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سيدتي