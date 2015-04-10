أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مصدر بـ"أمن اسيوط": إلغاء حفل إيهاب توفيق لضيق "نادى الواى"

Google+ Print
مصدر بـ"أمن اسيوط": إلغاء حفل إيهاب توفيق لضيق "نادى الواى" مصدر بـ"أمن اسيوط": إلغاء حفل إيهاب توفيق لضيق "نادى الواى"
قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط إن مديرية الأمن رفضت إقامة حفل الفنان إيهاب توفيق والمقرر إقامته بنادى الواى ( نادى الشبان المسيحيين) احتفالا بأعياد شم النسيم، وذلك بسبب طبيعة المكان المقرر إقامة الحفل فيه وذلك لأن النادى مساحته ضيقة جدا، ولا تسع الأعداد المقرر استضافتها أو مشاركتها لمشاهدة الحفل، كما أنه يتوسط كتلة سكنية كبيرة.

وأضاف المصدر أن الشارع الذى يقع به النادى ضيق جدا فضلا عن وجود أكثر من كنيسة مجاورة مما قد يتسبب فى وجود صعوبة فى تأمين المكان والحفل.

وذكر المصدر أن مديرية الأمن طلبت تغيير المكان وهى مستعدة لتأمينه بالكامل فى حالة إقامته فى مكان أوسع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365