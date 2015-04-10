مصدر بـ"أمن اسيوط": إلغاء حفل إيهاب توفيق لضيق "نادى الواى"

قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط إن مديرية الأمن رفضت إقامة حفل الفنان إيهاب توفيق والمقرر إقامته بنادى الواى ( نادى الشبان المسيحيين) احتفالا بأعياد شم النسيم، وذلك بسبب طبيعة المكان المقرر إقامة الحفل فيه وذلك لأن النادى مساحته ضيقة جدا، ولا تسع الأعداد المقرر استضافتها أو مشاركتها لمشاهدة الحفل، كما أنه يتوسط كتلة سكنية كبيرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف المصدر أن الشارع الذى يقع به النادى ضيق جدا فضلا عن وجود أكثر من كنيسة مجاورة مما قد يتسبب فى وجود صعوبة فى تأمين المكان والحفل.
وذكر المصدر أن مديرية الأمن طلبت تغيير المكان وهى مستعدة لتأمينه بالكامل فى حالة إقامته فى مكان أوسع.