مصدر بـ"أمن اسيوط": إلغاء حفل إيهاب توفيق لضيق "نادى الواى"

قال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط إن مديرية الأمن رفضت إقامة حفل الفنان إيهاب توفيق والمقرر إقامته بنادى الواى ( نادى الشبان المسيحيين) احتفالا بأعياد شم النسيم، وذلك بسبب طبيعة المكان المقرر إقامة الحفل فيه وذلك لأن النادى مساحته ضيقة جدا، ولا تسع الأعداد المقرر استضافتها أو مشاركتها لمشاهدة الحفل، كما أنه يتوسط كتلة سكنية كبيرة.

وأضاف المصدر أن الشارع الذى يقع به النادى ضيق جدا فضلا عن وجود أكثر من كنيسة مجاورة مما قد يتسبب فى وجود صعوبة فى تأمين المكان والحفل.

وذكر المصدر أن مديرية الأمن طلبت تغيير المكان وهى مستعدة لتأمينه بالكامل فى حالة إقامته فى مكان أوسع.