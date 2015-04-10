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محافظ المنيا خلال لقائه فريق "Azmn": دعم المبدعين السبيل الوحيد لنهضة مصر

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محافظ المنيا خلال لقائه فريق "Azmn": دعم المبدعين السبيل الوحيد لنهضة مصر محافظ المنيا خلال لقائه فريق "Azmn": دعم المبدعين السبيل الوحيد لنهضة مصر
أكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أهمية دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والاستمرار فى متابعتهم، وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والتطبيق العملى، موضحًا أن الأفكار الخلاقة والمبدعة للطلاب تعد سندًا ودعمًا للدولة، بهدف الوصول إلى حلول علمية لبعض المشكلات التى نواجهها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من طلاب فريق "Azmn" البحثى والذى يتكون من 23 طالبًا بالمرحلة الإعدادية والثانوية، بحضور عبد الناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة.

واستمع المحافظ إلى أفكار وآراء ومقترحات الطلاب وتجاربهم العلمية المتنوعة، مشيرًا إلى أنه لن يتوانى فى تقديم الدعم والمساندة، بهدف دراسة إمكانية تطبيق أفكارهم وظهورها للنور والاستفادة منها بشكل عملى.

وأكد المحافظ، أن تشجيع وتنمية القدرات والمهارات الفكرية والإبداعية لدى الجيل الجديد هو السبيل لنهضة وتقدمها بين الأمم، من خلال تخريج كوادر شبابية قادرة على العطاء والانتماء للوطن وقيادة المستقبل برؤى وأفكار تواكب التقدم التكنولوجى والعلمى فى كافة المجالات.

بدأ تكوين فريق "Azmn" البحثى من خلال معرض العلوم والهندسة "إيسف"، وتتعدد أفكار الطلاب وتجاربهم العلمية حول حل العديد من المشكلات الحياتية، منها فكرة تقوم على كيفية التحكم فى الجهاز العصبى لعلاج بعض الأمراض، وكذلك فكرة أخرى حول استخراج البنزين من النار وكيفية توليد الطاقة من خلال الجاذبية الأرضية والتحكم فى المطبات الصناعية من خلال مطبات إلكترونية يتم تزويد السيارة بها عبر شريحة صغيرة.
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