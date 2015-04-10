إطلاق اسم شهيد الأمن الوطنى خالد علام على مدرسة بمسقط رأسه فى المنوفية

قرر الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إطلاق اسم الشهيد خالد علام، شهيد الأمن الوطنى بالمنوفية، على إحدى المدارس الابتدائية بمسقط رأسه بحى ميت خاقان بمدينة شبين الكوم، تكريمًا له وتخليدًا لذكراه.

وكان الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، قرر صرف مبلغ مالى 5 آلاف جنيه لأسرة الشهيد الذى استشهد جراء قيام اثنين ملثمين بإطلاق الرصاص عليه، أثناء عودته من أداء صلاة الفجرة بمسقط رأسه بحى ميت خاقان، وتمكن رجال الأمن برئاسة الرائد محمد أبو العزم، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من تصفية أحد المتورطين فى قتله.