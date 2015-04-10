الطيران العراقى والتحالف الدولى ينفذ 97 طلعة جوية ضد داعش

نفذ الطيران العراقى والتحالف الدولى المناهض لتنظيم(داعش) الإرهابى 97 طلعة جوية ضد تجمعات ومقار ومعدات التنظيم أسفرت عن مقتل إرهابيين وتدمير مقار ومعدات للتنظيم.

وذكر بيان لقيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم الجمعة أن قيادة القوة الجوية نفذت 20 طلعة، بينها ضربة جوية فى منطقة ناظم التقيسم أسفرت عن تدمير سيارة مفخخة وأخرى قرب الجسر اليابانى أسفرت عن تدمير ناقلة أشخاص مدرعة ضمن بالأنبار، كما نفذ طيران الجيش 39 طلعة.. كما نفذ طيران التحالف الدولى 38 طلعة جوية بمناطق: الرمادى بالأنبار وبيجى والتاجى بصلاح الدين والحويجة بكركوك والموصل وسنجار بنينوي، أسفرت عن قتل 9 إرهابيين وتدمير عشر حفارات وستة مواقع وثلاثة مخابئ لداعش .

وقتلت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد ضمن عملية "الشهيد نجم السوداني" لتطهير شرق الكرمة ومركز الناحية بالأنبار 4 إرهابيين وتدمير سيارة مسلحة برشاش وقتل من بداخلها وتدمير حفار للتنظيم، بمساندة طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف بالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار.

كما أسفرت عمليات القوات العراقية بصلاح الدين عن العثور على ثمانى عبوات ناسفة تمت معالجتها دون خسائر.. وقتلت قيادة عمليات دجلة فى منطقة سلسلة جبال حمرين بصلاح الدين وحقول عجيل عددا من الإرهابيين ودمرت ثلاث سيارات مزودة بأسلحة رشاشة وتفكيك 15 عبوة ناسفة .

واشتبكت قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب بالتعاون مع شرطة صلاح الدين خلال تطهير منازل مدينة تكريت بحيى الزهور والشهداء مع مسلحى داعش ، المتحصنين داخل الدور وتمكنت من قتل عدد منهم.

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