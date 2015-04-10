"كيميائى" يقتل والديه لمروره بضائقة مالية فى الشرقية

تمكنت مباحث قسم شرطة القنايات بالشرقية، اليوم الجمعة، من كشف غموض العثور على جثة زوجين فى منتصف العقد السادس من العمر، وتبين أن نجلها يعمل كميائيا وراء واقعة القتل لمروه بضائقة مالية.

تلقى اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث القنايات، يفيد بلاغا من "عاصم محمد" بالعثور على جثة والده، "محمد على السيد محمد" 68 سنة موظف بالمعاش، وجثة والداته "محاصن محمد عبد الرحمن" 66 سنة موظفة مقمين بمدينة القنايات غارقين فى دمائهم، 376 إدارى القسم لسنة 2015.

وكشفت التحريات التى قام بها الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث قسم شرطة القنايات، برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية أن وراء ارتكاب الواقعة، نجلها الأصغر "محمد" 30 كميائى لمروره بضائقة مالية، ورفض والده إعطاءه نقود لكى يتعمد على نفسه مثل أشقائه الثلاثة، خاصة لعدم استمراره فى أى عمل يعمل به، فقام منذ يومين بدخول المنزل والتعدى عليهما بيد الهون الحديد مما تسبب فى تهشم رأسهما بالكامل.

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