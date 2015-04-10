مقتل 5 متهمين فى معركة 3 ساعات مع الشرطة أثناء اقتحامها بؤرة إجرامية ببنها

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى توجيه ضربة أمنية قوية لآخر معاقل البؤر الإجرامية بمنطقة الكلافين ببنها، بعدما شنت أجهزة البحث الجنائى والأمن العام، مدعومة بقوات ومدرعات من العلميات الخاصة صباح اليوم، حملة مكبرة لمداهمة عزبة الكلافين.

ودارت مواجهات مسلحة استمرت أكثر من 3 ساعات، وشارك فى الحمله اللواءات عرفة حمزة مدير المباحث وهشام خطاب مفتش الامن العام وجمال العربى حكمدار المديرية والعميد سامى غنيم رئيس مباحث المديرية والعقيد عبد الله جلال مفتش مباحث القليوبية والمقدمون أمير الكومى رئيس مباحث مركز بنها ومحمد سعيد رئيس مباحث قسم اول بنها وعمرو الجزار رئيس مباحث قسم ثان بنها.

وانتشرت القوات على أطراف العزبة، وتمت عملية الاقتحام، ومحاصرة منازل المتهمين، وأسفرت المواجهات عن مصرع 5 هم محمد عيسى عبدالمعبود حسن الكلاف وشقيقه محمود ورفعت ربيع عبد المعطى حسن الكلاف وشقيقه عبد الحليم ومحمود مرسى محمود سالم وإصيب المتهم أحمد عبدالفتاح محمد محمود وتم ضبط 6 بنادق ألية و9 خزن للطلقات وقنابل غاز واجهزة لاسلكى و3 سيارات مسروقة و2 فرد خرطوش و10 فرش حشيش وملابس عسكرية خاصة برجال القوات المسلحة يستخدمها المتهمون فى التخفى، وقامت القوات مدعومة بسيارات المدرعات بدخول العزبة وتطهيرها فضلا عن إزالة التعديات الصارخة التى قام بها المتهمون.

أعلن اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية أنه لا تهاون مع الخارجين على القانون وقال: سنواجههم بكل حزم وحسم لأن أمن الناس فوق كل اعتبار، ولن نترك بؤرة واحدة إلا وسندخلها سواء صغيرة أو كبيرة واقتحمنا بؤرة الكلافين بعد جمع التحريات اللازمة وتحديد الميعاد المناسب للهجوم حتى يؤتى ثماره.

>تم تحريز المضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بالتحفظ على المتهم المصاب بالمستشفى والتصريح بدفن جثث المتهمين ال6 بعد تشريحها كما قام فريق من النيابة وسط حراسة امنية مشددة بمعاينة مسرح الأحداث والمنازل التى شهدت المواجهات المسلحة مع المتهمين وإرسال فوارغ الطلقات التى عثر عليها بموقع الحادث والأسلحة المضبوطة للمعمل الجنائى.

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