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إصابة 11 سائحا تايلانديا فى انقلاب أتوبيس بالإسكندرية

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إصابة 11 سائحا تايلانديا فى انقلاب أتوبيس بالإسكندرية إصابة 11 سائحا تايلانديا فى انقلاب أتوبيس بالإسكندرية
أصيب 11 سائحا تايلانديا إثر انقلاب اتوبيس، اليوم "الجمعة"، أمام مدخل عبد القادر بطريق الإسكندرية الصحراوى.

تلقى العميد شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية،إخطارا بانقلاب حافلة اثناء سيرها بالطريق الصحراوى.

وقال الدكتور مجدى حجازى، وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية: أن هيئة الإسعاف تلقت بلاغا يفيد بانقلاب حافلة سياحية أمام مدخل عبد القادر بالطريق الصحراوى، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف "حجازي": أن سيارات الإسعاف نقلت 11 مصابا إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وباقى السائحين بصحة جيدة، مؤكدًا على أنهم طلبوا العلاج داخل مستشفى خاصة لأنهم يحملون تأمين صحى.

وأوضح أن إصابتهم ما بين جروح وكدمات وكسور ولا توجد بينهم إصابات خطيرة، ويتلقون العلاج داخل المستشفى الخاصة.

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