البيت الأبيض يغازل المثليين بافتتاح دورة مياه للجنسين

افتتح البيت الأبيض أول دورة مياه "صالحة للجميع" فى بادرة اعتبرت خطوة رمزية للرئيس باراك أوباما لحماية حقوق المثليين جنسيا داخل أماكن العمل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جيف تيلر، إن "دورة المياه الصالحة للجميع" توجد فى مبنى مكتب ايزنهاور التنفيذى حيث يعمل كثير من الموظفين ويعقدون اجتماعاتهم هناك وبجوار الجناح الغربى الذى يقع به مكتب الرئيس.

والمبادرة هى الأحدث ضمن سلسلة خطوات قام بها أوباما لدعم المثليين جنسيا، وأصدر الرئيس يوم الأربعاء أمرا تنفيذيا يحظر على الشركات التى لها معاملات تجارية مع الحكومة الاتحادية التمييز فى المعاملة ضد الموظفين المثليين.

وقال تيلر فى بيان "يتيح البيت الأبيض للموظفين والضيوف استخدام دورات المياه المتوافقة مع هويتهم الجنسية، وهو ما يتسق مع الارشادات القانونية القائمة للإدارة بشأن هذا الأمر."

وفى العام الماضى وفى سابقة رئاسية استخدم أوباما كلمة "المتحولين جنسيا" فى كلمته السنوية للأمة وساند زواج المثليين فيما اعتبرت واحدة من أبرز المكاسب التى تحققت فى ظل رئاسته.

وتزايد عدد دورات المياه "الصالحة للجميع" فى الولايات المتحدة بالسنوات الأخيرة فى أماكن العمل وفى الجامعات لكن مبادرة البيت الأبيض تأتى فى وقت تبحث فيه بعض الولايات اصدار تشريعات تحد من قدرة المتحولين جنسيا على اختيار نوع دورة المياه التى يستخدمونها.