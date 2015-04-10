طالب الهندسة قاتل عشيقته بالبحيرة: "خنقتها لسرقتها وشراء ملابس صيفى"

كارثة بكل المقاييس، ليس اعتراف القاتل بجريمته، ولكن الدافع وراء إزهاق روح طالبة بريئة فى العقد الثانى من العمر، أن يكون مجرد الحصول على ثمن اللاب توب الخاص بالفتاة من أجل شراء ملابس صيفى.

فبكل جحود وعيون تملؤها الدموع من الحسرة على جريمته البشعة، اعترف "أحمد. م. ع"، طالب إعدادى بكلية الهندسة ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار، بتفاصيل قتل جارته طالبة الثانوى أمام اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، وروى اعترافه وقيامه بارتكاب الواقعة، وأنه لم يتخيل أن يسقط فى قبضة رجال المباحث بهذه السرعة.

وأوضح المتهم أنه ارتبط مع المجنى عليها بعلاقة عاطفية وقيامه بالتردد على منزلها أكثر من مرة، لافتا إلى أنه عقب مروره بضائقة مالية بيت العزم وعقد النية على سرقة منزلها والتخلص منها، قام بالاتفاق معها على أن تمكنه من الدخول خلسة لمنزلها عقب نوم أهلها، وعقب ذلك قام بالإجهاز على حياتها عن طريق خنقها بيده وبالإيشارب التى كانت ترتديه وسرقة الحاسب الآلى المحمول الخاص بها "لاب توب" وهاتفها المحمول، والتخلص من الهاتف المحمول بإلقائه بترعة المحمودية دائرة المركز وبيع اللاب توب لمحل إلكترونيات ببندر كفر الدوار نظير مبلغ 950 جنيها، تم ضبط المبلغ المالى بإرشاده وفجر القاتل مفاجأة من العيار الثقيل وهى أنه إرتكب جريمته بدافع السرقة من أجل شراء ملابس صيفى " .