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بالصور.. ضبط 6 أطنان رنجة فاسدة فى حملة تموينية ببنى سويف

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شنت مديرية ببنى سويف، اليوم الجمعة، برئاسة شعبان عبد العال مدير عام المديرية، حملات رقابية وتفتيشية على مستوى المحافظة، تمكنت خلالها من ضبط 6 أطنان رنجة فاسدة.

تمكنت الحملة من ضبط 5 أطنان رنجة فاسدة بمركز إهناسيا غرب المحافظة، بالإضافة إلى ضبط طن فسيخ وسردين وعنبرية ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى عدد من المحلات الكائنة فى بندر الفشن، والتى تبيع منتجات الآسماك المملحة والمدخنة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 700 كيلو جبنة منتهية الصلاحية وألوان صناعية مجهولة المصدر، وأرز مستورد غير مدون عليه تاريخ الإنتاج ببعض الثلاجات بمدينة بنى سويف، بالإضافة ضبط لحوم مستوردة مجهولة المصدر. ومطعم بيع أسماك لعدم حمل شهادة صحية.

وفى مدينة الفشن، تم تحرير 2 محضر تموينى لصاحب محل لمخالفة عرض وبيع دواجن مجهولة المصدر، وآخر لعدم الإعلان عن سعر بيع الرنجة، وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم ضبط لحوم وكبدة مفرومة غير مدون عليها بيانات الإنتاج والصلاحية بأحد المولات التجارية بالإضافة إلى ضبط زبدة مستوردة وكميات من الزبادى غير مدون عليها تاريخ الصلاحية فضلاعن ضبط كرتونة أسماك ماكريل و50 كيلو جبنة منتهية الصلاحية بمدينة بنى سويف، وضبط 260 علبة عصير و240 زبادى و20 كيلو جبنة و20 كيلو حلويات مشبك منتهية الصلاحية بمدينة ناصر.

شعبان عبدالعال ومدير الرقابة التموينية يفحصان أحد صناديق الرنجة الفاسدة -اليوم السابع -4 -2015
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شعبان عبدالعال ومدير الرقابة التموينية يفحصان أحد صناديق الرنجة الفاسدة

أجبان منتهية الصلاحية -اليوم السابع -4 -2015
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أجبان منتهية الصلاحية

صناديق رنجة وسردين فاسدة ببنى سويف -اليوم السابع -4 -2015
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صناديق رنجة وسردين فاسدة ببنى سويف

الوان صناعية ضارة يضعها التجار على المأكولات -اليوم السابع -4 -2015
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الوان صناعية ضارة يضعها التجار على المأكولات

مدير عم التموين يضبط ألوانا صناعية بأحد المحلات -اليوم السابع -4 -2015
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مدير عم التموين يضبط ألوانا صناعية بأحد المحلات

ويضبط أرز بدون تاريخ إنتاج -اليوم السابع -4 -2015
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ويضبط أرز بدون تاريخ إنتاج


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مصر 365

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