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مصرع 31 رياضيا وإصابة 9 آخرين في حادث مروري بالمغرب

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مصرع 31 رياضيا وإصابة 9 آخرين في حادث مروري بالمغرب مصرع 31 رياضيا وإصابة 9 آخرين في حادث مروري بالمغرب

أرشيفية – تصادم

قتل 31 شخصا على الأقل وأصيب 9 آخرون في المغرب، اليوم  الجمعة، في حادث تصادم بين حافلة تقل رياضيين وشاحنة، قرب مدينة طنطان جنوب المغرب، حسبما أعلنت سلطات محلية مغريبة.

وقال مدير الصحة في منطقة “كليميم السمارة” لوكالة “فرانس براس” إن 8 أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفى مدينة طنطان.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الحافلة التي تحمل فريقا رياضيا اشتعلت فيها النيران بعد الحادث، ولكن أرقاما غير رسمية، تفيد بمقتل 40 من بين أكثر من 50 راكبا.

يشار إلى أن ما يقارب من 400 شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب الطرق في المغرب، أي ما يعادل 12 قتيلا يوميا.

 

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