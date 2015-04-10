بالفيديو.. طفل يبكي بعد موت سمكته الذهبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثر لطفل يرفض تقبل فكرة موت سمكته الذهبية بعد رميها في المرحاض ويجهش بالبكاء.

وحقق الفيديو انتشاراً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من أن مدة الفيديو لاتتجاوز دقيقة، وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيديو يعبر عن نظرة الطفل للموت باسلوبه البرىء وكيف أنه يأخذ من الإنسان الأشياء التي يحبها.

ويظهر في الفيديو لحظة دخول الطفل مع والدته إلى الحمام، وهو يحمل سمكته الذهبية بين يديه، ثم يقبلها “قبلة الوداع”، ويرميها في المرحاض، تنفيذاً لتعليمات والدته، لكنه لم يتمكن من السيطرة على شعوره والتعبير عن حزنه بالبكاء، بعد أن شاهد سمكته تتدفق مع المياه.