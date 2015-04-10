أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محافظ أسوان يتفقد محطات الوقود.. ويطالب بتعزيز حصة المحافظة من المواد البترولية

Google+ Print
محافظ أسوان يتفقد محطات الوقود.. ويطالب بتعزيز حصة المحافظة من المواد البترولية محافظ أسوان يتفقد محطات الوقود.. ويطالب بتعزيز حصة المحافظة من المواد البترولية

 

اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان

قام، اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، بجولة مفاجئة للعديد من محطات الخدمات  البترولية بمدينة أسوان للاطمئنان علي توافر كميات البنزين والسولار بالشكل المطلوب للمترددين عليها من أصحاب المركبات والسيارات.

رافقه  في  الجولة، حسام العربي، وكيل وزارة بأسوان، والذي أكد علي أن محافظ أسوان قام بإجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي وزارة البترول للعمل علي تعزيز حصة المحافظة من بنزين 80 ، و 92 ، بجانب تأمين احتياجات المحافظة من السولار بشكل يومي ومتواصل ، موضحًا أن ذلك يأتي نظرًا لزيادة الطلب  علي الوقود ، وخاصة خلال هذه الأيام التي تشهد فترة الاحتفالات والأعياد.

وأوضح، حسام العربى، بأنه يجرى حالياً تنظيم حملات مفاجئة من مفتشى مديرية التموين للمرور على جميع محطات الوقود والبالغة 62 محطة على مستوى المحافظة لتحقيق الرقابة التموينية المشددة علي الوجه الأكمل.

الجدير  بالذكر أن محافظة أسوان تعانى من نقص شديد فى المواد البترولية مما أدى  إلى امتداد طوابير الحصول على البنزين والسولار أمام محطات الوقود لأكثر من 3 كيلو .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم