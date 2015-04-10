محافظ أسوان يتفقد محطات الوقود.. ويطالب بتعزيز حصة المحافظة من المواد البترولية

قام، اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، بجولة مفاجئة للعديد من محطات الخدمات البترولية بمدينة أسوان للاطمئنان علي توافر كميات البنزين والسولار بالشكل المطلوب للمترددين عليها من أصحاب المركبات والسيارات.

رافقه في الجولة، حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، والذي أكد علي أن محافظ أسوان قام بإجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي وزارة البترول للعمل علي تعزيز حصة المحافظة من بنزين 80 ، و 92 ، بجانب تأمين احتياجات المحافظة من السولار بشكل يومي ومتواصل ، موضحًا أن ذلك يأتي نظرًا لزيادة الطلب علي الوقود ، وخاصة خلال هذه الأيام التي تشهد فترة الاحتفالات والأعياد.

وأوضح، حسام العربى، بأنه يجرى حالياً تنظيم حملات مفاجئة من مفتشى مديرية التموين للمرور على جميع محطات الوقود والبالغة 62 محطة على مستوى المحافظة لتحقيق الرقابة التموينية المشددة علي الوجه الأكمل.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان تعانى من نقص شديد فى المواد البترولية مما أدى إلى امتداد طوابير الحصول على البنزين والسولار أمام محطات الوقود لأكثر من 3 كيلو .