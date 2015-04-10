ضبط 150 كيلو "سردين وفسيخ" فاسدة بالإسماعيلية

نجحت حملة من شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، فى ضبط 150 كيلو "سردين وفسيخ" غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقنطرة غرب، ويأتى ذلك فى إطار تكثيف الحملات على أسواق الأسماك خاصة مع قرب احتفالات شم النسيم.

وقال بيان لمديرية أمن الإسماعيلية، إن الحملة ضبطت 150 كيلو من أسماك السردين والفسيخ المُدخن والمملح غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى محل ملك "محمد.ع.ج" 54 سنة "تاجر أسماك" بالقنطرة غرب، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر ضد صاحب المحل وإحالته للنيابة .