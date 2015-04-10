فيديو - مصر VS نيجيريا في التصفيات..صدام ثالث بعد سداسية الأولمبياد ورباعية المونديال

أوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة نيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2017 والتي ستكون المرة الثالثة التي يصطدم فيها هذين العملاقين في تصفيات بطولة مجمعة بعد أولمبياد 1960 ومونديال 1978.

وقع المنتخبان الكبيران في مجموعة واحدة إلى جانب كل من تنزانيا وتشاد في صراع على التأهل لكأس أمم إفريقيا 2017 في الجابون، وسيتنازع كلاهما على المركز الأول المؤهل مباشرة للبطولة بعد إخفاقهما في التأهل لبطولة 2015 في غينيا الاستوائية.

مصر VS نيجيريا..في التصفيات

منتخبا مصر ونيجيريا اصطدما في مرحلة التصفيات مرتين من قبل عبر التاريخ.

الأولى كانت في تصفيات أولمبياد 1960 والتي أقيمت في روما بإيطاليا وتمكن خلالها الفراعنة من إزاحة نسور نيجيريا نحو التأهل للبطولة.

وقع منتخب مصر وقتها في مجموعة ضمت نيجيريا وغانا في المرحلة الأولى من التصفيات..ونجح في الفوز بثلاث مباريات ولم يخسر إلا أمام النجوم السوداء في مدينة أكرا.

فأمام نيجيريا يوم 13 ديسمبر 1959 في مدينة لاجوس، دك الفراعنة حصون النسور بستة أهداف مقابل هدفين..أحرز الأهداف كل من، صالح سليم (2)، طه إسماعيل، رأفت عطية، حمدي عبد الفتاح، وهدف عكسي سجله نادو لاعب نيجيريا.

ثم في مباراة العودة بعدها بأسبوعين تقريبا، جدد الفراعنة فوزهم في القاهرة وهزموا نيجيريا بثلاثة أهداف دون رد أحرزها طه إسماعيل، حمدي عبد الفتاح وميمي الشربيني.

منتخب مصر انتقل بعدها للمرحلة النهائية من التصفيات واحتل صدارة المجموعة على حساب تونس والسودان وتأهل رفقة نسور قرطاج إلى الألعاب الأوليمبية والتي احتل فيها المركز الثاني عشر بتعادل وحيد مع تركيا وخسارتين أمام يوغوسلافيا وبلغاريا.

تصفيات المونديال

تقابل المنتخبان المصري والنيجيري مجددا في تصفيات كأس العالم 1978 والتي أقيمت في الأرجنتين.

وبعد تخطي الفراعنة لكل من إثيوبيا، كينيا وزامبيا في المراحل الثلاثة الأولى من التصفيات، اصطدموا بتونس ونيجيريا في المجموعة النهائية والتي ستشهد تأهل منتخب واحد فقط للمونديال.

ومرة أخرى كانت مباراة الذهاب أمام نيجيريا في مدينة لاجوس..وبعد تعادل الأخيرة مع تونس في تونس سلبيا في أولى مباريات المجموعة، خسر المصريون بنتيجة 4-0 أمام النسور الخضراء يوم 8 أكتوبر 1977.

بعد ذلك بـ13 يوما، استضاف الفراعنة منتخب نيجيريا في مباراة العودة وتمكنوا من الفوز بنتيجة 3-1 بأهداف الثنائي مختار مختار ومصطفى عبده (2).

نيجيريا خسرت بعد ذلك على ملعبها أمام تونس 0-1..والأخيرة خسرت أمام مصر في القاهرة 3-2..ثم في المباراة الأخيرة بالتصفيات فازت تونس في ملعبها على الفراعنة 4-1 وحجزت بطاقة التأهل لمونديال بلاد التانجو.