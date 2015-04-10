أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي قد يفقد متعب أمام الأسيوطي ونجيب قد لا يلحق بالمغرب التطواني

Google+ Print
الأهلي قد يفقد متعب أمام الأسيوطي ونجيب قد لا يلحق بالمغرب التطواني الأهلي قد يفقد متعب أمام الأسيوطي ونجيب قد لا يلحق بالمغرب التطواني

عادت الإصابات لتضرب الأهلي من جديد لتزيد من معاناة الفريق المحلية إذ بات من المرجح غياب عماد متعب عن مواجهة الأسيوطي يوم الثلاثاء المقبل.

ويعاني متعب من إجهاد في العضلة الخلفية بعد مشاركته أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء، وغاب بسببها عن الانضمام لمعسكر .

وبذلك قد ينضم متعب لقائمة الغيابات أمام الأسيوطي التي ستضم أيضا النيجيري بيتر إيبموبوي وصبري رحيل واللذان سيشاركان في التدريبات الجماعية بعد المباراة.

من ناحية أخرى قد يغيب محمد نجيب مدافع الفريق أيضا عن مواجهة المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة أيضا التي تعرض لها في الرباط الداخلي للركبة والتي غاب بسببها عن مباراتي الرجاء والإسماعيلي.

ويعود لتدريبات الفريق إسلام رشدي صانع الألعاب بعد تعافيه من إصابته بالعضلة الخلفية والتي غاب بسببها عن مباريات الفريق الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه