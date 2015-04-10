الأهلي قد يفقد متعب أمام الأسيوطي ونجيب قد لا يلحق بالمغرب التطواني

عادت الإصابات لتضرب الأهلي من جديد لتزيد من معاناة الفريق المحلية إذ بات من المرجح غياب عماد متعب عن مواجهة الأسيوطي يوم الثلاثاء المقبل.

ويعاني متعب من إجهاد في العضلة الخلفية بعد مشاركته أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء، وغاب بسببها عن الانضمام لمعسكر المنتخب.

وبذلك قد ينضم متعب لقائمة الغيابات أمام الأسيوطي التي ستضم أيضا النيجيري بيتر إيبموبوي وصبري رحيل واللذان سيشاركان في التدريبات الجماعية بعد المباراة.

من ناحية أخرى قد يغيب محمد نجيب مدافع الفريق أيضا عن مواجهة المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة أيضا التي تعرض لها في الرباط الداخلي للركبة والتي غاب بسببها عن مباراتي الرجاء والإسماعيلي.

ويعود لتدريبات الفريق إسلام رشدي صانع الألعاب بعد تعافيه من إصابته بالعضلة الخلفية والتي غاب بسببها عن مباريات الفريق الأخيرة.