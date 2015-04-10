حكاية تابان سوتو - حارس الأهلي في التسعينات.. عن شائعة الإيدز وشوبير والصفقة المقلب

تابان سوتو.. ربما لا يعرف الكثير من متابعي الكرة المصرية الجدد هذا الإسم وكذلك منهم جمهور الأهلي نفسه على الرغم من أنه لعب بقميص المارد الأحمر يوما ما.

سوتو هو حارس مرمى من ليسوتو انضم للأهلي عام 1993 لكنه لم يشارك كثيرا، بسبب وجود أحمد شوبير قائد الأهلي آنذاك والذي حرس عرين الشياطين الحمر وحده خلال تلك الفترة.

سوتو رحل عن الأهلي دون أن يقدم شيئا يذكر بسبب ندرة مشاركاته بالطبع ليصنف ضمن أبرز "المقالب" الأجنبية التي تعاقد معها الشياطين الحمر، لكن الشائعات لم تترك الحارس وحده بعد رحيله.

قبل عصر الإنترنت وقبل كل شئ بدأت تنتشر شائعات أن الحارس مصاب بمرض الإيدز وأخرين قالوا أنه مصاب بالعشى الليلي لكنه رحل في النهاية واختفى تماما.

FilGoal.com حاور تابان سوتو حارس الأهلي السابق الذي يعمل حاليا كمدرب لحراس مرمى فريق لويسفيل الأمريكي وهو بالمناسبة حصل على رخصة الاتحاد الأوروبي "أ" في التدريب.

- كيف انضممت لصفوف الأهلي؟

عام 1993 وتحديدا في شهر يونيو كنت أواجه الأهلي مع فريقي الأسبق "أرسنال ليسوتو" في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، خسرنا المباراتين بهدف نظيف وأعتقد أنني لعبت بشكل جيد في المباراتين.

عرض الأهلي علي عقدا لمدة 4 سنوات بعدها، قابلت الدكتور حسام بدراوي عضو مجلس الإدارة وفي خلال أيام أنهينا الاتفاق ووقعنا على العقود.

- لكنك لم تشارك كثيرا.. فما السبب وراء هذا الأمر؟ وهل واجهت صعوبات في مصر منعتك من التألق؟

السبب في عدم مشاركتي هو أن الأهلي كان يمتلك واحد من أعظم حراس إفريقيا وهو أحمد شوبير، لقد كان أداؤه لا يصدق وتعلمت الكثير منه ومن الكابتن إكرامي مدرب حراس المرمى خلال ذلك الوقت.. كان من الصعب على أي حارس الإطاحة به.

لعبت في معظم مباريات الفريق الودية فقط لكنني حظيت بوقت رائع في مصر، لدي الكثير من الأصدقاء هناك وكذلك العديد من اللاعبين ساعدوني مثل أسامة عرابي ومحمد رمضان وعلاء عبد الصادق وشوبير وباقي الفريق.

أحمد أيوب أيضا (الذي يعمل حاليا في الجهاز الفني للأهلي) كان يساعدني كثيرا في مشكلة اللغة، كما أنني كنت أعيش في منزل تامر حفني لبعض الوقت.

- في الحقيقة بعد رحيلك وعدم مشاركتك بكثرة انتشرت شائعات كثيرة عن إصابتك بمرض الأيدز وكذلك العشى الليلي.. ما تعليقك عن هذا الأمر؟

يضحك سوتو ويقول "أيدز؟ حسنا هذا مضحك.. كنا نقوم بفحوصات طبية كل عام قبل بداية الموسم، ولو كنت مصابا بالإيدز ربما كنت سأكون ميتا الآن.. بالنسبة للعشى الليلي فأنا لست مصابا به أيضا".

- كيف تم الاستغناء عنك؟

رحلت بعد تغيير الجهاز الفني للأهلي، إذ تولى هولمان تدريب الفريق بدلا من ألان هاريس وأصبح كابتن ثابت البطل هو مدير الكرة.. وأرادوا تغيير سياسة الفريق، عندما أخبروني عن بداية معسكر ما قبل الموسم كان الفريق قد سافر بالفعل إلى ألمانيا ولم يتصل بي أحد يخبرني عن الموعد الصحيح وخلافه.

بعد ذلك تم منعي من التدرب مع الفريق الأول حتى أنني تدربت بمفردي وفريق 18 عاما، لكنني كنت أحصل على مستحقاتي كاملة فشعرت أنني أخون النادي.. حيث كنت أحصل على راتب دون أن أفعل شيئا فتحدثت مع كابتن ثابت البطل لأحصل على الاستغناء الخاص بي في ديسمبر 1995.

- كيف ترى رحلتك مع الأهلي بشكل عام وتأثيرها على مسيرتك؟

اللعب في مصر فتح لي أبواب كثيرة بلا شك، تجربتي مع الأهلي لم تكن سعيدة لكن الخبرات الغير جيدة ساعدتني على النضوج كشخص، بعد رحيلي عن الأهلي لعبت عاما مع فريقي السابق أرسنال ليسوتو ثم انتقلت للولايات المتحدة واتجهت للتدريب وحصلت على رخصة الاتحاد الأمريكي والآن أعمل للحصول على الرخصة أ في الاتحاد الأوروبي.

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