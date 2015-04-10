أحمد مرتضى رئيسا لبعثة الزمالك في المغرب

من المقرر أن يرأس أحمد مرتضى منصور بعثة نادي الزمالك المتجهة إلى المغرب من أجل خوض مباراة العودة أمام الفتح الرباطي في بطولة الكونفدرالية مع نهاية الشهر الحالي.

ويستضيف الزمالك فريق الفتح الرباطي يوم السبت 18 إبريل المقبل في مواجهة الذهاب من دور الـ16 وستكون مباراة العودة يوم الثاني من مايو في المغرب.

ويقوم حاليا نادي الزمالك بالتنسيق مع السفارة المصرية في المغرب من أجل الاطمئنان على مكان إقامة البعثة وتذييل كل العقبات التي من الممكن أن تواجه الفريق أثناء تواجده في مدينة الرباط.

وكان الزمالك قد تأهل لهذه المرحلة بتخطيه رايون سبورتس الرواندي بالفوز ذهابا في الجونة 3-1 وإيابا 3-0.

ويحل الفارس الأبيض ضيفا على سموحة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 25 من الدوري الممتاز والذي يتصدره الفريق برصيد 48 نقطة.