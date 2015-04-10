أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

4 خطوات للمكياج التوتي الصيفي

Google+ Print
4 خطوات للمكياج التوتي الصيفي 4 خطوات للمكياج التوتي الصيفي

الجمعة 10-04-2015 13:19

هل تريدين الحصول على مكياج مميز غني بالجرأة والجاذبية!عليك ببعض الجرأة من خلال أحمر الشفاه بلون التوت البري. احصلي على هذا المظهر الجذاب من خلال المكياج التالي:

قد يعجبك : مستحضرات لازمة لمكياج صيفي
1. طبقي ظلال العينين بلون الذهبي الفاتح "الذهبي الباهت" على جفونك العلوية.
2. ضعي طبقة أخرى من الظلال على جفنيك السفلي عند مدمع العين.
3. كثّفي الماسكارا على رموشك.
4. دللي شفاهك بأحمر الشفاه بلون التوت البري الغني والرائج جداً هذا الموسم.
نصيحة : ولتحصلي على أسنان ناصعة البياض، ننصحك باستعمال درجة اللون التوتي ، أو درجات الموف ذات اللمسة الأرجوانية، مع ضرورة الابتعاد عن درجات أحمر الشفاه المائلة للون الأصفر، مثل البرتقالي والمرجاني والخوخي، خاصة أنها تزيد من تأثير اللون الأصفر للأسنان

تابعي أيضاً:

الوزن الزائد موضة تقلب مقاييس الجمال

أمريكية تحطم الأرقام القياسية على انستغرام بالمكياج العربي

السموكي الأزرق على طريقة Jennifer Lopez

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي