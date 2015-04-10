4 خطوات للمكياج التوتي الصيفي

هل تريدين الحصول على مكياج مميز غني بالجرأة والجاذبية!عليك ببعض الجرأة من خلال أحمر الشفاه بلون التوت البري. احصلي على هذا المظهر الجذاب من خلال المكياج التالي:

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1. طبقي ظلال العينين بلون الذهبي الفاتح "الذهبي الباهت" على جفونك العلوية.

2. ضعي طبقة أخرى من الظلال على جفنيك السفلي عند مدمع العين.

3. كثّفي الماسكارا على رموشك.

4. دللي شفاهك بأحمر الشفاه بلون التوت البري الغني والرائج جداً هذا الموسم.

نصيحة : ولتحصلي على أسنان ناصعة البياض، ننصحك باستعمال درجة اللون التوتي ، أو درجات الموف ذات اللمسة الأرجوانية، مع ضرورة الابتعاد عن درجات أحمر الشفاه المائلة للون الأصفر، مثل البرتقالي والمرجاني والخوخي، خاصة أنها تزيد من تأثير اللون الأصفر للأسنان

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