إعادة نشر.. حوار مع اسطورة – روبرتو كارلوس للاعبي بلايستيشن ' لا أحب اللعب كمهاجم '

إلى كل شخص استخدم روبرتو كارلوس كمهاجم في بلاي ستيشن، لست أول من فعل ذلك، روي هودجسون فعلها من قبلك.. ولم يحبها النجم البرازيلي وبسببها ترك إنتر ميلان والكالتشيو كله وذهب لريال مدريد.

FilGoal.com يقدم حلقة جديدة في سلسلة حوارات أساطير اللعبة، وهذه المرة مع أحد أعظم من لعب في مركز الظهير الأيسر في التاريخ.

وفي عيد ميلاده الـ42 نعيد لكم نشر الحوار مرة أخرى.

كارلوس يرتكب خيانة كبيرة للبرازيل في بداية حواره حين تم سؤاله عن اللاعب الذي يبهره في ملعب كرة القدم، إذ يصرح "في الحقيقة مارادونا".

وأردف في حواره مع Fourfourtwo "أعرف أنه أرجنتيني.. لكن من يهتم لهذه الأشياء فعلا؟ لا أحد ينكر، إنه أعظم من لمس الكرة بقدمه".

وتابع "ربما بيليه بالنسبة للبرازيليين هو ملك كرة القدم.. لكني لم أشاهده في حياتي، من شاهدته هو مارادونا، وبالفعل كانت كل مباراة له مبهرة لي".

المهاجم

أغلبنا استخدم روبرتو كارلوس كمهاجم من بين محبي ألعاب الكرة في Playstation.. لكن هل تعلمون أنه لعب قديما فعلا في هذا المركز وكان يكرهه.

كارلوس بدأ حياته في الأندية الكبرى بأوروبا من بوابة إنتر ميلان، لكنه رحل بسبب اللعب كمهاجم.

ويقول كارلوس: "روي هودجسون مدرب إنتر ميلان وقتها كان يرى أن سرعتي تجعلني أهلا للعب كمهاجم صريح".

وأردف "أكره هذا.. أحب أن يكون أمامي 80 مترا، لا 20 مترا فقط.. أحب المساحات، أن أباغت خصمي وأركض في المسافات الواسعة بسرعتي الكبيرة".

وأكمل "كنا قبل كأس أمم أمريكا الجنوبية، البرازيل تعتمد علي كظهير أيسر، كنت مهددا بألا أنضم للمنتخب لو ظللت أشارك كمهاجم، فطلبت الرحيل عن إنتر ميلان، وافقوا.. وجاء ريال مدريد".

كيف تلعب مثل روبرتو كارلوس

ينصح كارلوس "أولا يجب أن تفاجئ خصمك.. لا تنطلق إلا حين لا يتوقع أن تنطلق.. وقتها وبسرعتك ستصل إلى أماكن خطرة جدا خلف خطوط الفريق المنافس".

ويردف "ثانيا عليك أن تعرف جيدا كيف ستتصرف بالكرة حين تصلك، هل هناك كثافة عددية إذن سأمرر، هل هناك مساحة أمامي إذن سأركض، وهكذا".

وأكمل "أدرس خصمي جيدا على المستوى الفردي، لو كان مدافعا قويا مثل باولو مالديني لا أحاول المراوغة بل أحاول لعب الكرات الثنائية مع زميلي، والعكس".

وأفاد "الأهم أن تتفاهم مع زميلك الجناح حتى تنجح في أن تخلق موقف لاعب أمام لاعب، وقتها بمهارتي، سأنجح في مراوغته، لا تنسى أني من البرازيل".

وهل سر موهبة البرازيليين هو التدرب على الشواطئ فعلا؟

يرد كارلوس "هذا كليشيه.. الكل يقول ذلك، لكن هذا غير حقيقي، يمكنني أن أسمي لك عظماء لم يلعبوا على الشواطئ!".

من أحب زميل فنيا في الملعب؟

يقول كارلوس: "زيدان طبعا.. لقد كان يلعب على الجناح الأيسر، لكن بسبب طبيعته كصانع لعب كان يتحرك للداخل دوما، فيفتح لي الطريق لأنطلق في الجبهة وأهاجم بحرية أكبر.. كنت أعشق اللعب معه".

ومن أصعب جناح لعبت عليه في حياتك؟

أجاب كارلوس "لويس فيجو.. لقد كان صعبا جدا وهو يلعب في برشلونة وأنا في ريال مدريد.. الأصعب على الإطلاق في تجاوزه وفي الدفاع أمامه".

كيف سجلت الركلة الحرة أمام فرنسا بهذه الطريقة؟

يعلق كارلوس ضاحكا "هل تريد إجابة حقيقية أم أضحك عليك؟ حقيقية.. حسنا، لا أعلم".

وأوضح "سددت الكرة بقوة.. ظننتها ستخرج فبدأت أبعد عيني عن اللقطة، فجأة، وجدت الكرة تعود وتدخل الشباك.. لم أصدق".

وأردف "أنصحكم بأن تحتفظوا بهذا الهدف، لأنكم لن تشاهدوا مثله طوال حياتكم أبدا.. لكن لا تسألوني كيف فعلتها، أنا فعلا أعرف.. ربما فقط الكرة كانت خفيفة جدا وقتها مثل كرات الأطفال، وأنا تصويبتي قوية".

هل كنت تكره بيكام لأنه شاركك الركلات الحرة في ريال مدريد؟

تحدث كارلوس "بصراحة نعم، أكرهه جدا، أكره بيكام جدا جدا جدا.. فهو وسيم بشكل لا يصدق، يجعل أي واحد فينا بشع الشكل بجواره".

وأضاف "كان الجميع يقول عني إن ملابسي بشعة.. حسنا بيكام كان يرتدي أشياء أسوأ، ملابس مخرومة ومقطوعة، لكن لأن شكله جميل فالناس لا تهتم وترى هذا موضة، بينما أنا يروا أني متشرد".

من الجناح الذي كنت تحب أن تلعب معه في جبهة واحدة؟

يجيب كارلوس "دي ستيفانو طبعا.. لا شك".

هل فعلا أنت كنت أقل لاعب في الجالاكتيكوس على مستوى الراتب؟

يرد كارلوس "لا أهتم، لكن هذا حقيقي بالمناسبة.. كل لاعب ينال ما يستحقه".

حفلات رونالدو اسطورية، أو هكذا يقولون.. هل توافق على ذلك؟

كارلوس: "سأدعوكم لحفلة في بيتي، لتعرفوا أن هذه هي الحفلات الحقيقية، لا حفلات رونالدو".

ما هي هواياتك؟

السيارات، أملك سيارة فورميولا 1 على سبيل المثال.. ومثل أي لاعب كرة قدم أحب لعب بلاي ستيشن، وأعلم أن الجميع كان يستخدمني كمهاجم!