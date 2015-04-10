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جوردي ألبا ينضم لقائمة برشلونة في مواجهة سيفيليا

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جوردي ألبا ينضم لقائمة برشلونة في مواجهة سيفيليا جوردي ألبا ينضم لقائمة برشلونة في مواجهة سيفيليا

(إفي): حصل مدافع برشلونة، جوردي ألبا، اليوم على الإذن الطبي باللعب لينضم إلى قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة سيفيليا غدا في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ألبا قد غاب عن آخر مباراتين للبرسا أمام سيلتا فيجو وألميريا في الليجا بسبب معاناته من إصابة في الساق اليسرى، وسيسافر غدا مع الفريق إلى مدينة سيفيليا.

كما عاد سرجيو بوسكيتس إلى قائمة برشلونة بعد غيابه عن لقاء ألميريا بسبب العقوبة، فيما لم تشمل القائمة المدافع مارتين مونتويا ولاعب الوسط سرجي روبرتو.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 74 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

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