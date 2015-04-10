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ريال مدريد يفقد جاريث بيل أمام إيبار

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ريال مدريد يفقد جاريث بيل أمام إيبار ريال مدريد يفقد جاريث بيل أمام إيبار

(إفي): يعاني الجناح الويلزي جاريث بيل من حمل عضلي يمنعه من المشاركة غدا في مباراة فريقه ريال مدريد أمام إيبار والتي يغيب عنها توني كروس وجيمس رودريجيز للإيقاف وفابيو كوينتراو وسامي خضيرا للإصابة.

وأكد أنشيلوتي اليوم في مؤتمر صحفي بعد تلقيه نتيجة الفحوصات التي خضع لها بيل صباح اليوم "بيل لن يلعب غدا.

يعاني من حمل عضلي ومن الأفضل الانتظار حتى الثلاثاء"، في إشارة إلى مواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب بيل والكولومبي جيمس رودريجيز والبرتغالي كوينتراو والألماني خضيرا اليوم عن آخر مران جماعي للريال قبل مواجهة إيبار في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يشارك جيمس في التدريبات لأخذ قسط من الراحة بعد مشاركته في مباراتين متتاليتين خلال ثلاثة أيام فور تعافيه من إصابة في قدمه اليمنى وعودته للملاعب.

وأجرى كوينتراو و خضيرا مرانا منفردا في صالة الألعاب الرياضية، وأكد أنشيلوتي أنهما سيبغيان عن لقاء غد بسبب شعورهما بآلام بدنية.

وأشار إلى أن خضيرا تعرض لمشكلة أمس في الظهر ولم يكن مؤهلا للتدرب اليوم، فيما يعاني كوينتراو من مشكلة في الركبة.

وشارك الكرواتي لوكا مودريتش في المران بشكل طبيعي حيث أنه كان قد أنهى مباراة رايو فايكانو أول أمس في الجولة الـ30 من الليجا بآلام عضلية.

وأعلن أنشيلوتي أنه سيدفع بمودريتش في لقاء غد قائلا "تعرض مودريتش للإرهاق لأن مباراة رايو فايكانو كانت صعبة من جميع النواحي. الفريق مرهق ولم يتعاف بعد، جميعهم سيكونون أفضل غدا. ولوكا سيلعب".

وأكد أنشيلوتي أنه سيدفع بآسيير إياراميندي وخيسيه رودريجيز محل كروس وبيل في تشكيلة مباراة إيبار، فيما سيحل إيسكو ألاركون محل جيمس.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا مبتعدا بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

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