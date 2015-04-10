بيليه: ميسي برشلونة يختلف عن ميسي الأرجنتين

أكد الأسطورة البرازيلية بيليه أن اللاعب ليونيل ميسي يقدم مع ناديه برشلونة عطاء مختلفا تماما عما يقدمه مع منتخب بلاده الأرجنتين.

ويرى بيليه أن ميسي يجد الانسجام والتناغم الكافي في برشلونة بعكس المنتخب الأرجنتيني ولهذا السبب هو لا يلعب بنفس المستوى مع الجهتين.

قال بيليه للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم:"عندما يلعب مع برشلونة، مع فريق يعلمه جيدا، يصبح لاعبا مؤثرا".

وأضاف"ولكن مع الأرجنتين، الأمر ليس نفسه بالنسبة لميسي".

وأردف"طريقة اللعب مختلفة، المنتخب الأرجنتيني ليس منظما مثل برشلونة..نفس الأمر ينطبق على نيمار مع البرازيل".

وسجل ميسي هذا الموسم 44 هدفا في 43 مباراة مع برشلونة وسيخوض مع منتخب بلاده الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل في تشيلي.