ما حقيقة اعتذار روبي عن "أرض النعام" بسبب حملها؟

أكّدت مصادر صحفية أن الفنانة روبي اعتذرت عن تصوير مسلسلها "أرض النعام" بسبب حملها من زوجها المخرج سامح عبد العزيز.

منتج المسلسل عاطف كامل قال في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّه حتى الآن لم يتلق اعتذاراً رسمياً من روبي عن استكمال المسلسل، مشيراً إلى أنها وعدته أنها ستعود لاستكمال التصوير الأسبوع المقبل.

وأوضح عاطف أنّ التصوير لن يكون مرهقاً على روبي لأن مدته لن تتعدّى الشهر الواحد، وقال إنّه يتمنى أن تكون روبي معه في هذا العمل.

من جهة أخرى، وعن آخر تطورات البلاغ الذي تقدّم به ضدّ البلطجية الذين اعتدوا على موقع تصوير المسلسل، قال عاطف إنّ المحرّض الرئيسي على الاعتداء قبض عليه وسيق إلى النيابة منذ يومين، وقال إنه تلقّى عروضاً بتسويات مالية ليتنازل عن المحضر، إلا أنّه رفض موضحاً أن التحقيقات لا تزال جارية مع البلطجي لمعرفة أسباب فعلته.

مسلسل "أرض النعام" يشارك في بطولته رانيا يوسف ومحمد محمود عبد العزيز والقصة من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج غادة سليم.