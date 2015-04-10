أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما حقيقة اعتذار روبي عن "أرض النعام" بسبب حملها؟

Google+ Print
ما حقيقة اعتذار روبي عن "أرض النعام" بسبب حملها؟ ما حقيقة اعتذار روبي عن "أرض النعام" بسبب حملها؟

الجمعة 10-04-2015 14:55

أكّدت مصادر صحفية أن الفنانة روبي اعتذرت عن تصوير مسلسلها "أرض النعام" بسبب حملها من زوجها المخرج سامح عبد العزيز.
منتج المسلسل عاطف كامل قال في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّه حتى الآن لم يتلق اعتذاراً رسمياً من روبي عن استكمال المسلسل، مشيراً إلى أنها وعدته أنها ستعود لاستكمال التصوير الأسبوع المقبل.
وأوضح عاطف أنّ التصوير لن يكون مرهقاً على روبي لأن مدته لن تتعدّى الشهر الواحد، وقال إنّه يتمنى أن تكون روبي معه في هذا العمل.
من جهة أخرى، وعن آخر تطورات البلاغ الذي تقدّم به ضدّ البلطجية الذين اعتدوا على موقع تصوير المسلسل، قال عاطف إنّ المحرّض الرئيسي على الاعتداء قبض عليه وسيق إلى النيابة منذ يومين، وقال إنه تلقّى عروضاً بتسويات مالية ليتنازل عن المحضر، إلا أنّه رفض موضحاً أن التحقيقات لا تزال جارية مع البلطجي لمعرفة أسباب فعلته.
مسلسل "أرض النعام" يشارك في بطولته رانيا يوسف ومحمد محمود عبد العزيز والقصة من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج غادة سليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي