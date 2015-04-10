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تايلور سويفت تعلن إصابة والدتها بمرض السرطان

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الجمعة 10-04-2015 14:43

نقلت النجمة العالمية Taylor Swift خبراً سيئاً أحزن محبيها، وهو إصابة والدتها بمرض السرطان.
Swift البالغة من العمر 25 عاماً، والتي ارتبطت مؤخراً بالممثل العالمي Calvin Harris، توجهت برسالة مؤثرة إلى جمهورها، وأعلنت من خلالها أنه تمّ تشخيص إصابة والدتها Andrea Finlay بمرض السرطان.
وجاء في الرسالة: "أكتب لكم لإعلامكم بجديد لم أتمنَّ يوماً أن أخبركم به، لكن من المهم أن أشارككم أخباري العائلية ومحطات حياتي المهمة. في العادة، عندما أعيش حالة معينة، أشخصها بأغنية وأقدمها لكم في وقت لاحق، لكن هذا الأمر لا ينتظر ووجدت أنه من الضروري أن تعلموا به".
وأضافت Swift: "في عيد الميلاد الفائت، قلت لوالداتي إن الهدية المثالية التي أنتظرها منها، هي أن تزور الطبيب للاطمئنان إلى وضعها الصحي. وبالرغم من أنها لم تكن تعاني أية مشاكل حينها، فإنها نفذت، وزارت الطبيب كي ترضيني أنا وأخي".
وتابعت Taylor رسالتها قائلة: "بعد نتائج التحاليل التي خضعت لها، تبين أنها مصابة بالسرطان، وهي مَن أصرت على إطلاعكم بهذا الأمر، كما تمنت عليكم الإلحاح على أهلكم دائماً لزيارة الطبيب، لأنّ الكشف المبكر عن الأمراض يسهل علاجها والتخلص منها".
وأكدت Taylor Swift أنها تفضل إبقاء تفاصيل مرض وعلاج والدتها سريّة، طالبة من الجميع الدعاء لها بالشفاء القريب.

 

 

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