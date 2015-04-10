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لأنه انتقد أغنيته...فارس اسكندر يعاير سمير صفير بعدم قدرته على الإنجاب

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لأنه انتقد أغنيته...فارس اسكندر يعاير سمير صفير بعدم قدرته على الإنجاب لأنه انتقد أغنيته...فارس اسكندر يعاير سمير صفير بعدم قدرته على الإنجاب

الجمعة 10-04-2015 15:40

لأن الملحن سمير صفير المعروف بصراحته انتقد قبل أيام أغنية "إيه نعم" للفنان ناجي الأسطا والتي يقول فيها لزوجته "بمحيكي من الدني"، قام كاتب الأغنية فارس اسكندر بشنّ هجوم على صفير عبر حسابه الخاص على "تويتر" قال فيه "أقدّر خاطر سمير صفير المكسور من أغنية "إيه نعم" للنجم ناجي الأسطا لأنها ذكّرته أنه لم يستطع أن يجعل من زوجته أمّـاً ... "الله يطعمو تا يفهم".
كلام اسكندر الذي لا يصنّف سوى في خانة الشماتة لأن الله لم يرزق صفير بولد، لم يكن الأوّل من نوعه الذي يشنّه الشاعر الغنائي على فنانين، إذ سبق أن نعت الفنانة إليسا التي تعامل معها في أغنية "عبالي حبيبي" بـأبشع النعوت لأنها خالفته رأيه السياسي، ما يطرح السؤال كيف لهؤلاء الشعراء أن يكتبوا عن الحب والجمال وعندما تنتقدهم يصبحون أبعد ما يكون عن الحب والجمال والشعر؟

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سيدتي