Google يكشف عن أنّ جينيفر لوبيز وراء ابتكار Google Images

أكد Eric Schmidt الرئيس التنفيذي لشركة Google، في مقال له نُشر على موقع Project Syndicate، أنّ النجمة العالمية Jennifer Lopez هي وراء ابتكار خاصيّة Google للبحث عن الصور.

وقال Eric : "الناس أرادوا أكثر من مجرد نصّ... وضح ذلك لأول مرة في احتفال الجرامي عام 2000، عندما ارتدت Jennifer Lopez فستاناً أخضر، حظي باهتمام العالم".

وتابع: "في هذا الوقت، كانت النجمة الأكثر بحثاً على الإطلاق لكن لم يكن لدينا طريقة حاسمة أن المستخدم سينال ما يريد: Jennifer Lopez ترتدي ذلك الفستان... عندها ولد Google Images".

بدورها، شعرت الفنانة اللاتينية Jennifer Lopez بالإطراء فنشرت صورتها بالفستان الشهير على حسابها بموقع Instagram .

وأرفقت Jennifer الصورة بتعليق كتبت فيه: "مَن يدري!"، ثمّ أضافت هاشتاغ #googleimages، و"شخص واحد قادر على تغيير العالم" و"فستان واحد قادر على تغيير العالم".

يُذكر أن Jennifer Lopez ارتدت فستانها عاري الصدر الأخضر الذي لفت إليها الأنظار خلال توزيع جوائز الـGrammy، في عام 2000، ما تسبّب لها في العديد من الانتقادات.

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