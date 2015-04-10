بالصور.. المرأة العاملة.. «في بلاد بره يحترمونها»

كتب | سامح اللبودي

بينما يظن الرجل الشرقي أن المرأة لـ “بيت جوزها”، فلا يُدرك أن تكون المرأة -زوجته- عاملة وناجحة وربة أسرة في آن واحد، يأمر الإسلام -دين أغلب بلاد الشرق- بأن تكون المرأة كل المجتمع، وأن عملها لا يتعارض مع مشاركتها في بناء الأسرة، تطبق أغلب دول الغرب هذه التعاليم، دون أن تجد تعليقًا ساخرًا على صورة اُلتقطت للمرأة الغربية وهي تحمل طفلها أثناء العمل، أيًا كان هذا العمل.

على مدار السنوات الماضية اُلتقطت صورًا داخل البرلمان الأوروبي ومؤسسات غربية لسيدات يحملن أطفالهن أثناء أداء واجبهن الوظيفي، لم تحمل نفس الضجة التي حملتها صورة انتشرت مؤخرًا لمراسلة صحفية تحمل طفلها أثناء أداء عملها.

«Achter Cieltje» نائبة في برلمان بروكسل ، التقط لها هذه الصورة أثناء حلف الحكومة الجديدة اليمين ، لم تخجل حينما حملت معاها طفلها «أوسكار» الذي لا يزل عمره شهرين ، وذلك أثناء جلسة هامة للبرلمان في 23 يوليو 2014 أثناء تشكيل حكومة جديدة .

تقول «Achter Cieltje»، عن طفلها لا أستطيع أن أتركه في المنزل، لأن هذا يعني أنني يجب أن أبقى في المنزل معه، ولكن لدينا عمل هام يجب أن ننجزه.

أما «Hanne Dahl» اصطحبت طفلتها أثناء جلسة هامة في البرلمان الأوروبي مارس 2009 للمشاركة في التصويت على مشروع حول حضانة الأطفال.

بينما تعمدت الإسبانية «Soraya Sáenz de Santamaría» أن يكون طفلها معها في شهوره الأربعة الأولى أثناء جلسة نقاش برلمانية عن منح إجازة أمومة للسيدات في الـ 16 أسبوع الأولى بعد الولادة.