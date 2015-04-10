أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. المرأة العاملة.. «في بلاد بره يحترمونها»

Google+ Print
البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي

كتب | سامح اللبودي

بينما يظن الرجل الشرقي أن المرأة لـ “بيت جوزها”،  فلا يُدرك أن تكون المرأة -زوجته- عاملة وناجحة وربة أسرة في آن واحد، يأمر الإسلام  -دين أغلب بلاد الشرق- بأن تكون المرأة كل المجتمع، وأن عملها لا يتعارض مع مشاركتها في بناء الأسرة، تطبق أغلب دول الغرب هذه التعاليم، دون أن تجد تعليقًا ساخرًا على صورة اُلتقطت  للمرأة الغربية وهي تحمل طفلها أثناء العمل، أيًا كان هذا العمل.

على مدار السنوات الماضية اُلتقطت صورًا داخل البرلمان الأوروبي ومؤسسات غربية لسيدات يحملن أطفالهن أثناء أداء واجبهن الوظيفي،  لم تحمل نفس الضجة التي حملتها صورة انتشرت مؤخرًا لمراسلة صحفية تحمل طفلها أثناء أداء عملها.

 

المرأة العاملة 9

«Achter Cieltje»

«Achter Cieltje»  نائبة في برلمان بروكسل ، التقط لها هذه الصورة أثناء حلف الجديدة اليمين ، لم تخجل حينما حملت معاها طفلها «أوسكار» الذي لا يزل عمره شهرين ، وذلك أثناء جلسة هامة للبرلمان في 23 يوليو 2014  أثناء تشكيل حكومة جديدة .

تقول «Achter Cieltje»،  عن طفلها لا أستطيع أن أتركه في المنزل، لأن هذا يعني أنني يجب أن أبقى في المنزل معه، ولكن لدينا عمل هام يجب أن ننجزه.

العمل عبادة

«Hanne Dahl»

أما «Hanne Dahl» اصطحبت طفلتها أثناء جلسة هامة في البرلمان الأوروبي مارس 2009 للمشاركة في التصويت على مشروع حول حضانة الأطفال.

 

البرلمان

«Soraya Sáenz de Santamaría»

بينما تعمدت الإسبانية   «Soraya Sáenz de Santamaría» أن يكون طفلها معها في شهوره الأربعة الأولى أثناء جلسة نقاش برلمانية عن منح إجازة أمومة للسيدات في الـ 16 أسبوع الأولى بعد الولادة.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة