الخارجية: إرتفاع عدد المواطنين المغادرين من اليمن إلى أكثر من 1200

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى اليوم الجمعة أن اجمالى من تم اجلائهم إلى خارج اليمن برا وبحرا وجوا قد تجاوز 1200 مواطن مصرى.

وأضاف عبد العاطى أن معبر الطوال الحدودى بين اليمن والسعودية استقبل مساء أمس 9 ابريل وحتى صباح اليوم 10 الجارى أكثر من 70 مواطنا مصريا ليرتفع بذلك اجمالى من عبروا من اليمن إلى الأراضى السعودية إلى حوالى 970 مواطنا عبروا بالبر عن طريق السعودية، وأشار المتحدث إلى أن اجمالى من عبروا من الاراضى اليمنية إلى سلطنة عمان حتى الان قد بلغ 100 مواطن فى حين تم إجلاء أكثر من 75 مواطنا بحراً عن طريق جيبوتى.

وقال المتحدث أن الطاقم القنصلى المصرى على الجانب السعودى من الحدود مع اليمن فى معبر الطوال والطاقم القنصلى على الجانب العمانى مع الحدود مع اليمن عند معبر المزيونة يستمران فى تقديم التسهيلات والخدمات القنصلية للمصريين وحتى نقلهم إلى مصر عن طريق رحلات مصر للطيران على نفقة الدولة، منوهاً بأن وزارة الخارجية تستمر فى اتصالاتها مع عدد من الدول الصديقة لاستمرار المساعدة فى إجلاء المصريين جواً وبحراً.

وجدد المتحدث توصية وزارة الخارجية باستخدام معبر الطوال الحدودى الذى يعمل على مدار الساعة بين السعودية واليمن.

وفى السياق ذاته تستمر خلية الأزمة بوزارة الخارجية فى تلقى استفسارات المواطنين المصريين فى اليمن واهاليهم من داخل جمهورية مصر العربية.

>