أخبار عاجلة

بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مفتى السعودية يدعو إلى التجنيد الإجبارى للشباب للدفاع عن الدين و الوطن

Google+ Print
مفتى السعودية يدعو إلى التجنيد الإجبارى للشباب للدفاع عن الدين و الوطن مفتى السعودية يدعو إلى التجنيد الإجبارى للشباب للدفاع عن الدين و الوطن
دعا مفتى عام ، رئيس هيئة كِبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إلى التجنيد الإجبارى للشباب لتكون" لنا قوة لا تُغلب".

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، خلال خطبة الجمعة التى ألقاها، اليوم، فى جامع الإمام تركى بن عبدالله بالرياض: "لا بد من الاستعداد والتسلح الدائم لمقاومة أى شيطان، والتجنيد الإجبارى لشبابنا أمر مهم ومطلوب؛ لتكون لنا قوة لا تُغلب، مُدرّبة تدريباً جيداً".

واضاف "لا بد من تهيئة شبابنا التهيئة الصالحة؛ ليكونوا لنا درعاً لنا للجهاد فى سبيل الله ضد أعداء الدين والوطن ..لا بد أن نهتمّ بشبابنا ونهيئهم، والتجنيد الإجبارى -إذا وُفّقت الأمة له- سيساهم فى إعداد الشباب لأداء المهام".

وأردف: "هذه الخطوة مهمة لشبابنا فى دينهم ولحماية أوطانهم، وحتى نكون على استعداد دائم لمواجهة الأعداء، وتابع: "نعيش فى نعمة الأمن وهى نعمة يحسدنا عليها الآخرون، ومن باب شكر النعمة أن يكون شبابنا فى حالة استعداد دائم للدفاع عن الدين والوطن، من خلال تدريبهم عبر التجنيد الإلزامى ".

وقال المفتى: "علينا الحذر من الأعداء الذين يُريدون إفساد ديننا وأخلاقنا واقتصادنا، وتدمير وحدتنا؛ وذلك بأن نعدّ شبابنا عسكرياً وفكرياً وتعليمياً". . من جانبه، قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم أن سلامة المجتمع من الحروب منة من الله يجب الشكر عليها و المجتمع الواعى هو من يفرق بين العدو الداخلى و الخارجى .

وقال الشريم إن بلاد الحرمين لم تسلم من الطامعين وهى ليست بلادا طائفية، وأضاف الشريم إن بلاد الحرمين مستهدفة فى أمنها وإن كانت الحروب شر لابد منه فإنها لحماية الحرمين وستظل حصن الحرمين منيعة أمام المتربصين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات