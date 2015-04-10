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لمرضى الضغط.. استمتع بشم النسيم مع البورى والبلطى وابعد عن الفسيخ

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لمرضى الضغط.. استمتع بشم النسيم مع البورى والبلطى وابعد عن الفسيخ لمرضى الضغط.. استمتع بشم النسيم مع البورى والبلطى وابعد عن الفسيخ
ينتظر الكثير من الأشخاص شم النسيم، لتناول الأكلات التى تميزه كالفسيخ والرنجة، وهى من عادات المصريين القدماء التى توارثتها الأجيال.

الفسيخ لحم فاسد لا يؤكل تماما:


>وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى البحوث: إن تناول الفسيخ من العادات السيئة التى توارثها المصريون، لأن الفسيخ يعتبر لحم سمك فاسد لا يجب أن يؤكل، والأملاح الزائدة المتواجدة به تساعد على ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالتسمم الميكروبى.

ويؤكد على مرضى الضغط المرتفع والأمراض الأخرى المزمنة، بضرورة الابتعاد عن تناول الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، لأنها قد تسبب فى التعرض للإصابة بجلطة فى المخ أو ذبحة صدرية نتيجة للأملاح الزائدة.

فينصح أستاذ التغذية قائلا: للاستمتاع بعيد شم النسيم، يجب تناول الأسماك كالبلطى والبورى لأنها تحتوى على فيتامينات الأوميجا 3، التى تقلل وتقى من أمراض القلب.

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مصر 365

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