7 أسباب مرضية وراء ظهور حب الشباب أهمها مستحضرات التجميل المجهولة

حب الشباب أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الكثيرين نتيجة أسباب وعوامل مختلفة. أسباب ظهور حبوب الشباب

>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم بمستشفيات الأزهر، إن حب الشباب من الأمراض الجلدية المنتشرة لأسباب وعوامل عديدة أهمها:

>1)التغيرات الهرمونية التى تحدث أثناء البلوغ نظرا لارتفاع نسبة هرمون الذكورة.

>2) التعرض لأشعة الشمس بصورة متسمرة.

>3) استعمال مستحضرات تجميل بكثرة وخاصة مجهولة المصدر.

>4)اتباع العادات الغذائية غير الصحيحة مثل الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والوجبات السريعة والشيكولاتة والمسليات واللب والسودانى.

>5) بعض الأدوية التى تحتوى على الكورتيزون طويل المفعول والذى تستعمل بدون استشارة الطبيب.

>6)الضغوط العصبية والإرهاق المستمر نظرا لأن الحالة المزاجية لها تأثير على الهرمونات الجسم خاصة هرمونات الذكورة.

>7) استعمال كريمات حماية الشمس الرديئة نظر لأنها أحد العوامل التى تساهم فى ظهور حب الشباب. طرق علاج حب الشباب

>وأضاف د. قدح، قائلا: علاج حب الشباب متوقف على حسب نوع ودرجة الإصابة فعلى سبيل المثال فى الحالات الإصابة الشديدة يجب الذهاب لطبيب المختص.

شبكةعيونالإخبارية

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