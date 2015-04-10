7 أسباب مرضية وراء ظهور حب الشباب أهمها مستحضرات التجميل المجهولة

حب الشباب أحد الأمراض الجلدية التى تصيب الكثيرين نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم بمستشفيات الأزهر، إن حب الشباب من الأمراض الجلدية المنتشرة لأسباب وعوامل عديدة أهمها:
>1)التغيرات الهرمونية التى تحدث أثناء البلوغ نظرا لارتفاع نسبة هرمون الذكورة.
>2) التعرض لأشعة الشمس بصورة متسمرة.
>3) استعمال مستحضرات تجميل بكثرة وخاصة مجهولة المصدر.
>4)اتباع العادات الغذائية غير الصحيحة مثل الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والوجبات السريعة والشيكولاتة والمسليات واللب والسودانى.
>5) بعض الأدوية التى تحتوى على الكورتيزون طويل المفعول والذى تستعمل بدون استشارة الطبيب.
>6)الضغوط العصبية والإرهاق المستمر نظرا لأن الحالة المزاجية لها تأثير على الهرمونات الجسم خاصة هرمونات الذكورة.
>7) استعمال كريمات حماية الشمس الرديئة نظر لأنها أحد العوامل التى تساهم فى ظهور حب الشباب.
>وأضاف د. قدح، قائلا: علاج حب الشباب متوقف على حسب نوع ودرجة الإصابة فعلى سبيل المثال فى الحالات الإصابة الشديدة يجب الذهاب لطبيب المختص.
أسباب ظهور حبوب الشباب
>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم بمستشفيات الأزهر، إن حب الشباب من الأمراض الجلدية المنتشرة لأسباب وعوامل عديدة أهمها:
>1)التغيرات الهرمونية التى تحدث أثناء البلوغ نظرا لارتفاع نسبة هرمون الذكورة.
>2) التعرض لأشعة الشمس بصورة متسمرة.
>3) استعمال مستحضرات تجميل بكثرة وخاصة مجهولة المصدر.
>4)اتباع العادات الغذائية غير الصحيحة مثل الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والوجبات السريعة والشيكولاتة والمسليات واللب والسودانى.
>5) بعض الأدوية التى تحتوى على الكورتيزون طويل المفعول والذى تستعمل بدون استشارة الطبيب.
>6)الضغوط العصبية والإرهاق المستمر نظرا لأن الحالة المزاجية لها تأثير على الهرمونات الجسم خاصة هرمونات الذكورة.
>7) استعمال كريمات حماية الشمس الرديئة نظر لأنها أحد العوامل التى تساهم فى ظهور حب الشباب.
طرق علاج حب الشباب
>وأضاف د. قدح، قائلا: علاج حب الشباب متوقف على حسب نوع ودرجة الإصابة فعلى سبيل المثال فى الحالات الإصابة الشديدة يجب الذهاب لطبيب المختص.