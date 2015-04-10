بكاء الطفل وشعوره بالتنميل والتشنجات من علامات نقص الكالسيوم

فوائد الكالسيوم للأطفال

أعراض نقص الكالسيوم

أهم الفحوصات الطبيبة لنقص الكالسيوم بالأطفال

موضوعات متعلقة :

تغذية الطفل تحتاج نظاما غذائيا متوازنا لنمو صحى

>

الكالسيوم أحد العناصر المفيدة للجسم بوجه عام وخاصة الأطفال نظرا لأنه يساهم فى تكوين وبناء العظام بصورة سليمة وله دور فى حمايتهم من التعرض للمشاكل الصحية مثل لين العظام.>قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى الأمراض الباطنة بالقصر العينى، إنه يجب أعطاء الطفل عنصر الكالسيوم عند بلوغه عمر 4 شهور نظرا لأنه يساهم فى ظهور اسنان الطفل فى ميعادها "التسنين" وكذلك المشى بميعاده عند عمر عام أو عام ونصف.>وأضافت د. نهى قائلة: "هناك بعض الاعراض الذى تظهر على الطفل نتيجة نقص عنصر الكاليسوم بالجسم وأهمها":>1)تنميل باليدين والقدمين وحول الفم.>2)حدوث بعض التقلصات أو تشنجات بالعضلات.>3)انكماش طفيف باليدين والقدمين وعضلات الوجه.>4)حدوث تشنجات بالشعب الهوائية مثلما يشكو الطفل من شعور بالضيق بصدره.>5)تهيجات الجهاز العصبى فتلاحظ الامهات زيادة نوبات بكاء طفلها.>6) عدم انتظام ضربات القلب والنبض يبدو طفيف.>7) حدوث لين بالعظام.>لذلك تنصح د. نهى قائلة فى حالة ملاحظة الأمهات الأعراض السابق ذكرها على طفلها بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات والطبيبة ومنها تحليل نسبة الكالسيوم والفسفور والماغنسيوم بالدم وتحليل وظائف الكلى وفى بعض الحالات يجب فحص نشاط الغدة الدرقية نظرا لأن انخفاض نسبة الكالسيوم تقلل من نشاطها".>وتستكمل د. نهى، قائلة " يجب أن تقوم الأمهات بإعطاء طفلها الألبان ومنتجاتها مثل الجبن الأبيض الخفيف واللبن