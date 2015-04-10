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احذر سوء حالتك النفسية بسبب أكلاتك الدهنية

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احذر سوء حالتك النفسية بسبب أكلاتك الدهنية احذر سوء حالتك النفسية بسبب أكلاتك الدهنية
أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن الأطعمة لها دور فى التأثير على الحالة المزاجية للإنسان، وأن تناول الأطعمة الدسمة يتسبب فى سوء الحالة المزاجية.

الأكلات الدسمة تسبب سوء الحالة المزاجية:

ومن جانبه يقول الدكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسى، إن تناول الأكلات التى تحتوى على ، لها تأثير سلبى على الحالة المزاجية للشخص، حيث لا يتم هضمها بسهولة، لأنها تأخذ وقتًا طويلاً بالمعدة وعند هضمها تسحب الكثير من الدم بالجسم، ما ينتج عن ذلك الخمول.

ويضيف د. سعيد عبد العظيم أنه من الضرورى قبل النوم تجنب الأكلات الدسمة، لأنها خطر جدًا على الصحة وتخزن فى الجسم على هيئة دهون لم يتم حرقها.

فيوصى أستاذ الطب النفسى بأن تناول السكريات، يساعد على تحسين الحالة المزاجية، لأنها تؤدى إلى زيادة هرمون السيروتونين المسئول عن السعادة.

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