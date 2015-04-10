عمرو موسى يشدد على أهمية تواجد مصر بالقرب من “باب المندب”

قدم عمرو موسي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، رؤيته حول الأوضاع في مصر ودورها الإقليمي والدولي، خلال ندوة نظمتها مجموعة نهضة مصر، برئاسة دكتور رشاد أميري بالتعاون مع روتاري سرايات المعادي برئاسة دكتورعزت فكري.

قال موسي، إن مصر عانت لعقود من سوء إدارة الدولة وساهم ذلك في تراجع دور مصر الإقليمي والعالمي وضعف قدرتها على التأثير في الأحداث، وقد زاد الأمر سوءً خلال سنة حكم الإخوان.

وأكد على أهمية تنفيذ الدستور واتمام الانتخابات التشريعية، وأشاد بنجاح المؤتمر الاقتصادي، وعن عاصفة الحزم أكد على أهمية الدور المصري في اليمن والدفاع عن أمن المنطقة، مشددًا على أهمية تواجد مصر بالقرب من “باب المندب” .

عن إنشاء القوة العربية المشتركة، قال موسى إنها ستستغرق وقتا لإنشائها لكنها بالغة الأهمية وترسل رسالة مهمة الي أطراف غير عربية تسعي للسيطرة على المنطقة، ومصر هي الدولة المؤهلة للقيادة.